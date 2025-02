Lapresse.it - Sanremo, Tamberi: “Per arrivare a Giochi dovrò scegliere mie priorità”

Gianmarcoarchivia la delusione dell’Olimpiade di Parigi e rilancia le proprie ambizioni, guardando con fiducia al futuro. Nessun ritiro, nessuna chiusura del cerchio imminente: Gimbo volerà fino aiamericani del 2028, con l’obiettivo di prendersi negli Usa quell’oro sfuggito sotto la Tour Eiffel. “Non sono importanti le vittorie quanto riprovarci sempre, cadere e rialzarsi. Quello che dopo Parigi mi ha fatto più piacere sentirmi dire è stato ‘grazie Gimbo per avermi dato la forza nel mio momento difficoltà’. Questo è stato quello che mi ha spinto a prendere questa decisione che è stata una decisione non facile, per nulla scontata”, ha detto l’ex campione olimpico, nel corso di un suo incontro da BMW Italia a.“Sono stati dei mesi molto difficili in cui non avevo il coraggio di pensare di rimettermi in gioco, di rimettermi di nuovo a sacrificare così tanto per un obiettivo così grande.