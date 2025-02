Sanremo quasi 13 mln davanti alla tv

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.22 Sono stati 12 milioni 600mila, pari al 65.3% di share, i telespettatori che hanno seguito la prima puntata del Festival didi Carlo Conti, che ha visto l'intervento in videomessaggio di Papa Francesco. I dati sono quelli di total audience, la novità di quest'anno: conteggiati con i telespettatori anche chi ha seguito in diretta da tablet, pc o smartphone. Lo scorso anno, solo dtv, 10mln e 561mila in media e share al 65,1%.