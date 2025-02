Unlimitednews.it - Sanremo, per un italiano su tre programma noioso e ormai superato

ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via la 75^ edizione del Festival di. Una manifestazione che, per oltre il 40% dei cittadini rappresenta la tradizione della televisione e la storia della musica italiana. Un ruolo e una tradizione riconosciuta ancora di più dalla popolazione over 65 anni. Non manca, però, 1su 3 che ritiene il Festival un. Arrivati ai nostri tempi esiste una parte di popolazione che non riconosce più un valore storico e culturale nella kermesse Sanremese. Di parere contrario, però, la parte di popolazione più giovane che, anche grazie al rinnovamento delle ultime edizioni e all’interazione con i social, riconosce questo ruolo storico e culturale del Festival di.Nel complesso, la scelta di Carlo Conti alla conduzione e direzione artistica della manifestazione è apprezzata da quasi 1su due, mentre il campione si divide e non ha un giudizio netto sulle scelte artistiche e sulla selezione dei cantanti.