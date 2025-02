Thesocialpost.it - Sanremo, l’urlo dalla platea prima dell’esibizione di Rose Villain: “Sj ‘na pret”

Con un vestito rosso e i capelli blu,ha fatto il suo ingresso trionfale alla 75ª edizione del Festival di. Scendendo le scale del Teatro Ariston, ha raggiunto Carlo Conti, pronto a presentare il suo brano Fuorilegge. Subito dopo l’annuncio, le luci si abbassano, creando l’atmosfera perfetta per l’esibizione. Maancora che la musica inizi, dal pubblico si sente un grido: «Sj ‘na!».Cosa significa «Sj ‘na»?L’espressione, tipica del dialetto napoletano, si traduce letteralmente con «sei una pietra». È un complimento, un modo di dire partenopeo che sottolinea bellezza e fascino. Un chiaro segno di apprezzamento, che ha subito scatenato la reazione dei social: video, meme e post su Instagram, Facebook e X (ex Twitter) hanno reso l’episodio virale in pochi minuti.