Sanremo le pagelle ai look della prima serata | Elodie spaziale Achille Lauro elegantissimo

Nero assoluto, frac dandy, tacchi vertiginosi, lustrini e stole. Ladi2025 è una sfida di stile. Carlo Conti, padrone di casa, punta sulla sobrietà. Giacca di velluto blu, revers in raso, papillon importante. Eleganza classica e zero eccessi. Voto: 8.Leggi anche:2025: Jovanotti incendia l’Ariston, ma la vera star è Papa Francesco. La cinquina in testaGerry Scotti, impeccabile in smokingDoppio smoking classico per Gerry Scotti, uno total black. Lui è a suo agio, la classe non manca. Voto: 7.Giorgia reginaGaia sceglie un abito nude con bustier rigido. Il gioiello artiglio silver sulla mano destra stona. Voto: 6 e mezzo.Giorgia incanta con unDior: sottoveste in chiffon con ruches e trasparenze. Ai piedi sandali in vinile con calze.