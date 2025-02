Anteprima24.it - Sanremo, la sensibilità di Rocco Hunt e il rapporto speciale con Clementino e Geolier. L’aneddoto su Pino Daniele

Tempo di lettura: 3 minutiHa condiviso con sincerità il suo percorso musicale, i sacrifici affrontati in questi anni e il messaggio che desidera trasmettere attraverso il suo brano in., in occasione della conferenza stampa prima della seconda serata della 75esima edizione del Festival di, con un atteggiamento umile e sensibile, ha parlato del suo legame con la musica e del brano in gara ‘Mille vote ancora‘: “E’ un messaggio per tutti i giovani da un ragazzo che viene dalla periferia e che a seguito di alcune scelte, è stato fortunato. I giovani artisti che hanno la possibilità di rivolgersi ai ragazzi devono in un certo senso provare a fare cio’ che le istituzioni e le scuole ormai non riescono più a fare, e le famiglie fanno fatica. Quando ho visto che miei fan, ragazzi che sono cresciuti con le mie canzoni, hanno perso la vita per screzi futili mi sono reso veramente conto che si è perso un po’ il vero senso del valore della vita”.