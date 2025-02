Thesocialpost.it - Sanremo, la scaletta della seconda puntata. Superospite: Damiano David

Questa sera2025 entra nel vivo con una serata ricca di sorprese e grande musica. Dopo l’emozionante apertura con Jovanotti e il messaggio del Papa, è arrivato il momento di scoprire come si evolverà la gara. Solo la metà dei cantanti si esibirà, mentre Balti, Malgioglio e Frassica saranno i co-conduttori sul palco. Ma non finisce qui: il grande ospiteserata sarà, che torna asenza i Maneskin.Leggi anche: La classifica del Fantadopo la prima serata: Lucio Corsi in testa, il “regalo” di Gerry ScottiLaserataOggi, mercoledì 12 febbraio, si accende il televoto e questo influirà direttamente sulla classifica dei Big. Nella serata di stasera, 14 o 15 artisti si esibiranno, mentre gli altri dovranno aspettare domani. La valutazione sarà divisa al 50% tra il pubblico a casa e la Giuria delle Radio.