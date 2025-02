Lettera43.it - Sanremo, la cronaca ragionata della prima serata: promossi e bocciati

Strano il suo destino. Parlo del Festival di. Appuntamento imperdibile per chiunque si occupi di musica come di televisione, ma anche di cultura popolare. Ci si lavora per mesi, poi nel giro di meno di una settimana finisce tutto. Ora però le canzoni, di cui tanto si è scritto e chiacchierato, sono diventate patrimonio pubblico. Leggete quest’ultima frase con un po’ di generosità, ovviamente. Giusto il tempo di citare Ezio Bosso che la 75esima edizione targata Carlo Conti, sul palco insieme con gli amici co-conduttori Gerry Scotti – imbolsito e sentimentale – e Antonella Clerici in gran forma e fasciata in abiti accecanti, prende il via.Male Rhomi, Achille Lauro paraculissimo e ComaCose da tormentoneLa tendenza di quest’anno, stando alle esibizioni dei primi cantanti in gara, è farsi accompagnare da qualcuno.