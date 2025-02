Tvzap.it - Sanremo, la classifica della prima serata: tutto sulla puntata

Leggi su Tvzap.it

News tv., la: chi sono i primi cinque – Tutti ne parlano, tutti l’aspettano. E l’attesa è finita. Ieri, martedì 11 febbraio è andata in onda ladel festival di2025. Carlo Conti ha condotto l’evento assieme a due storici amici: Antonella Clerici e Gerry Scotti. I 29 big si sono esibiti tutti, uno dopo l’altro, destando l’ironia del popolo del web, che ha evidenziato il ritmo serrato che ha caratterizzato l’evento. Tutt’altra cosa rispetto alle lunghe maratone a cui ci aveva abituati Amadeus. ( dopo le foto), laTanti momenti di commozione, come il ricordo di Fabrizio Frizzi in apertura sulle notecolonna sonora del film Toy Story. Durante la diretta è intervenuto anche Papa Francesco con un potente messaggio di pace.