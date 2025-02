Thesocialpost.it - Sanremo, la battuta di Antonella Clerici su Carlo Conti è strepitosa! Applausi

Leggi su Thesocialpost.it

2025 non mancano i momenti di musica, ma neanche le battute che diventano virali in un attimo. Protagonisti del siparietto della serata?, il cantautore Lucio Corsi e unain versione cecchino.Tutto è partito da, che vedendo Corsi con il trucco impeccabile ha scherzato: “Non ti abbraccio, altrimenti divento bianco con il tuo trucco”. Una frase che sarebbe potuta passare inosservata, se non fosse stato per la fulminea, che senza pensarci due volte ha rilanciato con un colpo da maestro: “Per te è un dramma”.Risultato? Risalita immediata dell’audience, scroscio di risate in sala e social in delirio. Del resto, il concetto è chiaro: se c’è una cosa certa al mondo, oltre alle tasse e alle polemiche su, è chesarà sempre abbronzato.