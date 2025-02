Unlimitednews.it - Sanremo, Irama entra in Piazza San Siro con un elmo

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) –non è solo Festival. Nel pomeriggio di martedì 12 febbraio,Sandisi è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per un evento fuori dagli schemi, capace di unire storia, spettacolo e musica., in gara al Festival con il brano Lentamente, ha sorpreso i fan con un’originale performance accompagnata da un’inaspettata scenografia: cinque minuti di duelli medievali che hanno riportato il pubblico indietro nel tempo. La scelta del luogo non è stata casuale: la suggestivaSan, cuore della Città Vecchia di, ha fatto da cornice a questo evento unico., che ha calcato il palco sanremese per la quinta volta, si è presentato tra la folla con unin mano, aggiungendo un tocco evocativo all’atmosfera già carica di emozione.