Sanremo il pdf della scaletta dettagliata della seconda serata | orari e cantanti ospiti – Scarica file – download PDF

Questa sera, mercoledì 12 febbraio, andrà in scena il secondo appuntamento con il Festival di2025. A condurre lasarà Carlo Conti, affiancato da Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio., il pdfdel 12 febbraio 2025:Stasera, mercoledì 12 febbraio, andrà in scena la primadel Festival di2025, con unaricca di esibizioni,e momenti imperdibili. L’attesa è altissima, e per chi vuole organizzarsi al meglio e non perdersi neanche un minuto dello show, è disponibile il pdf ufficiale con ladegli, l’elenco completo deiin gara e gliprevisti per questo primo appuntamento.Tra i momenti clou, ci saranno le esibizioni di tutti i Big in gara e la partecipazione did’eccezione, pronti a rendere ancora più speciale la- inaugurale del Festival.