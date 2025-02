Liberoquotidiano.it - Sanremo, il momento più imbarazzante di tutti: statua di Conti distrutta in diretta | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'inizio del DopoFestival non è dei più incoraggianti per Alessandro Cattelan. Subito dopo la fine (anticipata, grazie a un Carloformato-turbo) della prima serata di, si parte con un balletto in strada con imprevisto. L'ironicadiviene infatti fatta a pezzi dai ballerini (anche se al Var non pare essere stata toccata da nessuno.). E Cattelan, quando nota la cartelletta finita a terra, divelta, sbianca. In studio, tra i protagonisti della serata, ecco Selvaggia Lucarelli e Alessandra Celentano. "Io non voglio girare intorno a questa cosa perché è un po' l'elefante nella stanza, Alessandro. Io sono molto offesa con te", esordisce la Lucarelli. "La mia coda di paglia mi sta facendo pensare a mille scenari, ma non ho idea a quale tu ti riferisca", replica Cattelan un po' spiazzato.