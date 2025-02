Cityrumors.it - Sanremo, il Festival è anche fuori dall’Ariston [VIDEO]

La settimana dedicata alla musica italiana porta diversi artisti ‘sconosciuti’ a provare l’esperienza nella città dei Fiori. Ecco tutti i dettagliC’è unall’interno dell’Ariston e uno all’esterno di uno dei teatri più conosciuti a livello mondiale.in questa settimana si popola non solo di turisti, curiosi e di cantanti (insieme al proprio staff), madei cosiddetti artisti di strada. Ovvero parliamo di giovani (e non solo) che vogliono provare a sfondare in questo mondo e sperano, viste le diverse case discografiche presenti nella città ligure, di farsi notare., il(Ansa) – cityrumors.itNon sempre si riesce, ma un tentativo lo si fa. La storia è fatta di cantanti che sono riusciti ad arrivare all’Ariston partendo magari proprio dalla strada (i Maneskin su tutti ndr).