Superguidatv.it - Sanremo Giovani 2025, i finalisti sono Alex Wyse e Settembre. Applausi per i cartelli di Vale Lp e Lil Jolie: “Se io non voglio, tu non puoi”

Leggi su Superguidatv.it

ha i suoi due. Durante la seconda serata del Festival, Carlo Conti e Alessandro Cattelan hanno presentato i quattro cantanti in gara che sisfidati in due sfide. Vediamo insieme di chi si tratta e quando ci sarà la finale.Lp e Lil: “Se io non, tu non”Mercoledì 12 febbraioil Festival diha visto in apertura scontrarsi idi. I, provenienti dal talent e da Area, siesibiti portando sul palco le loro canzoni.La prima sfida ha vistocon ‘Rockstar‘ doversela vedere al televoto controLp e Lilcon ‘Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore‘. Le due hanno anche portato due cartelloni con scritto: “Se io non, tu non“, un chiaro messaggio che è stato accolto daglidel pubblico dei conduttori.