Sanremo e l’emotività come spirito del tempo

Cosa c’entra Dan Fogelman col festival di? C’entra, perché nessuno più di Fogelman ha capito lodel, e – persino più delle sentenze di cui parlavo l’altro giorno – il festival didi quello è fatto: assessori che chiedono più inquadrature dei fiori, edel.ÈdelCarlo Conti che dice che una cantante è già «stato a», e non possiamo più dare per scontato che abbia sbagliato a leggere il gobbo: che ne sappiamo noialtri dei pronomi di ’sta tizia. Èdella cantante della coppia che piace a tutti i giornalisti milanesi truccata in modo mostruoso, perché probabilmente farsi belle è patriarcale. Èdelsempre, più di sempre – la conferenza stampa.Mentre su RaiPlay andava la conferenza del martedì, su Disney caricavano la quinta puntata di “Paradise”, serie distopica (mi scuso per la parola) scritta da Fogelman, già autore di quel raccapricciante concentrato didelche era “This is us”, e interpretata dall’unico attore non cane di “This is us”, Sterling K.