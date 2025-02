Gossipnews.tv - Sanremo, Due Di Picche a Carlo Conti: Il Rifiuto di Maria De Filippi!

Deha detto no all’invito di. Ecco i retroscena della sua decisione e le sorprese del Festival!Il Festival disi avvicina, e con esso emergono interessanti retroscena sulle scelte fatte da. Tra queste, spicca un invito speciale che il conduttore toscano ha rivolto aDe. L’idea era quella di ricreare la storica coppia del 2017, portando la regina di Mediaset sul palco dell’Ariston al suo fianco. Tuttavia, la risposta diè stata un secco.Secondo quanto riportato da Dagospia,avrebbe proposto diverse alternative alla De. Tra queste, la possibilità di affianper tutte e cinque le serate o solo per la serata inaugurale. Nonostante le opzioni sul tavolo,ha declinato l’invito senza esitazioni. A quel punto, il conduttore ha deciso di seguire il modello già sperimentato da Amadeus, scegliendo co-conduttori diversi per ogni serata.