Sanremo dove sono le case più cercate e quanto costano | la classifica

Con il Festival diche ogni anno accende i riflettori sulla celebre città dei fiori, il comune continua a essere una delle mete più ambite per chi cerca una casa al mare, sia per viverci stabilmente che per trascorrervi le vacanze. Casa.it ha analizzato le ricerche dellein vendita e in affitto nel 2024 sul sito e sull’app per individuare le zone, le tipologie, le metrature e i prezzi più cercati.tra le città piùin Italiasi conferma un polo di forte interesse immobiliare. Tra i comuni non capoluogo di provincia, è quello con il maggior numero di ricerche diin Italia nell’ultimo anno. In Liguria, è il secondo comune più ricercato dopo Genova, consolidando il suo appeal sia per chi cerca una casa da acquistare sia per chi desidera affittare.non è solo la capitale della musica italiana, ma anche una delle mete più ambite per chi cerca casaLe zone più richiesteDalle ricerche emerge che la zona più richiesta per l’acquisto di immobili è Baragallo, Borgo, Ospedale, seguita dal Centro e dalla zona Foce-Semeria, Solaro.