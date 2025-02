Thesocialpost.it - Sanremo, Cruciani attacca Elodie: “Sai chi sei tu per Giorgia Meloni?”

Giuseppeha replicato duramente adopo le dichiarazioni della cantante sulla premier. Tutto è iniziato durante la conferenza stampa di, quando Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia, ha chiesto all’artista romana se avrebbe mai votato per la leader di Fratelli d’Italia. La sua risposta è stata netta: “Non la voterei neanche se mi tagliassero una mano“.Da qui la reazione di, che nel suo programma radiofonico La Zanzara hato sia la cantante che il clima generale intorno al Festival: “Ancora non è iniziato e già non ne posso più. Conti costretto a fare professione di antifascismo,si taglierebbe una mano pur di non votare la. A noi che ca**o ce ne frega! Siete la polizza assicurativa dellaper i prossimi 50 anni!“.