Tvzap.it - Sanremo, cosa mostra la cantante dopo l’esibizione: il gesto del tutto inaspettato

Leggi su Tvzap.it

News Tv, la 75esima edizione del Festival diha raggiunto la sua seconda serata, quella in cui si esibiscono metà dei Big e le quattro Giovani Proposte vincitrici diGiovani lo scorso dicembre. Tra le esibizioni più attese, spicca senza dubbio quella di Maria Tomba, ex finalista di X-Factor nel team di Fedez, che ha stupito il pubblico dell’Ariston con un look insolito e un messaggio d’impatto. (seguela foto)Leggi anche:2025, Selvaggia Lucarelli contro Simone Cristicchi: la critica al velenoLeggi anche:2025, ildella moglie di Carlo Conti a fine serataIl debutto di Maria Tomba all’AristonPer Maria Tomba, così come per gli altri giovani in gara, questa rappresenta la prima volta sul palco dell’Ariston. Per un’occasione così speciale, laha voluto curare ogni dettaglio del suo stile, affidandosi alla stylist Federica Reali, la stessa che segue il “rivale” Andrea Settembre.