Lettera43.it - Sanremo, che cos’è il Total Audience e perché influisce così tanti sugli ascolti di quest’anno

È partita col botto la prima serata del Festival di2025, condotta da Carlo Conti insieme a Gerry Scotti e Antonella Clerici, conda recor: 12,6 milioni di telespettatori e uno share del 65,3 per cento., però, ogni confronto con il passato potrebbe risultare poco attendibile a causa dell’introduzione della, il nuovo sistema di misurazione degliadottato da Auditel dal 30 dicembre.LEGGI ANCHE: Fanta, la classifica della prima serata: sorpresa Lucio CorsiCarlo Conti (a sinistra) accanti a Jovanotti (Getty).I 30 milioni di schermi in più provenienti dai device connessiQuesta metodologia, pensata per adattarsi alle nuove abitudini di fruizione, tiene conto non solo delle televisioni tradizionali, ma anche di altri dispositivi come smartphone, tablet e computer, oltre alle visualizzazioni on demand e differite.