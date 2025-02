Thesocialpost.it - Sanremo, Carlo Conti boccia Musk: “Lui sul palco? No, non avrebbe niente da dire”

a muso duro contro Elon. Ma cosa c’entra il miliardario americano, braccio destro di Donald Trump, con il Festival di? Proprio. Se non per il fatto che, durante la conferenza stampa di mercoledì 12 febbraio, il giornalista Enrico Lucci domanda al conduttore se accetterebbesuldi. La sua risposta è tutta un programma.Leggi anche: Bianca Balti a: “Non sono venuta a fare la malata di cancro”Leggi anche: Simone Cristicchi a: “Ieri sera ho sentito una magia particolare. Non è stato facile per me fare una buona esibizione”“Non faccio paragoni con le altre edizioni, prendo atto del bel risultato enuo a pedalare per la serata di stasera e per le altre fino a sabato. – esordisce cosìcommentando gli ottimi risultati di share della prima puntata – Il video del Papa è arrivato il 1° febbraio.