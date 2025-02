Tvzap.it - “Sanremo”, blitz femminista alla Rai contro Fedez e Masini: “Brutti s***”

News TV. La prima serata del Festival di2025 è stata accompagnata da un coro di voci critiche, che hanno puntato il ditoalcuni dei protagonisti della kermesse.e Marco, insieme ad altri artisti come Tony Effe, sono stati definiti “stronzi” dalle attiviste del Collettivo Donne di Classe, in seguitoloro partecipazioneserata cover, dove eseguiranno il brano “Bella stronza“. La protesta, che ha avuto luogo sotto la sede Rai di viale Mazzini durante la messa in onda della serata, ha acceso il dibattito sulla responsabilità culturale degli artisti e dei media nel trasmettere messaggi legativiolenza di genere.Leggi anche:, scoop clamoroso sulla cantante: chi sarebbe incintaLeggi anche:, Elodie comincia a cantare ed esplode il caos: il dettaglio che fa infuriare tuttiRaiIl Collettivo Donne di Classe ha spiegato a Fanpage.