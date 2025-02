Sanremo Bianca Balti | celebro la vita

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.48 Si apre coi complimenti per gli ascolti la conferenza dopo la serata inaugurale del Festival di. "Non faccio paragoni con edizioni passate",dice Conti e poi racconta la sorpresa del videomessaggio del Papa: nessuno sapeva che c'era, solo io., co-conduttrice: sono qui come top model, non a fare la malata di cancro,la. Malgioglio: all'Ariston soggezione,ma ho chiesto di essere libero, porterò gioia, ironia e colore. Frassica: felice di essere qui.