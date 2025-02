Bergamonews.it - Sanremo, Benvenuti al nord, Il silenzio degli innocenti o Chi l’ha visto? La tv del 12 febbraio

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, mercoledì 12, su RaiUno dalle 20.40 la seconda serata del “75° Festival della Canzone Italiana”.Tradizionale appuntamento musicale che si svolge in cinque serate dal Teatro Ariston di. La Direzione Artistica è affidata a Carlo Conti. Nel corso delle serate si esibiranno 29 artisti in gara nella categoria “Campioni” e 4 artisti nella categoria “Nuove Proposte”.Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi?”, condotto da Federica Sciarelli.La7 alle 21.15 trasmetterà “Una giornata particolare”, condotto da Aldo Cazzullo.Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano.Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Secret Team 355”, su Canale5 alle 21.30 “al”, su Italia1 alle 21.