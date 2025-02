Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Vittoria Puccini: “A Belcanto inganni, tradimenti e passioni travolgenti. Sullo sfondo un segreto tenuto nascosto per anni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa sera sul palco del Teatro Ariston sarà presente il cast della fiction Rai “” per la regia di Carmine Elia, in onda da lunedì 24 febbraio su Rai1 in prima serata. È la storia di Maria () e delle sue figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), in fuga da Napoli per liberarsi dall’oppressione del violento marito di Maria, Iginio (Antonio Gerardi), e per inseguire il sogno di calcare i palcoscenici dei grandi teatri di Milano. Le tre donne sono destinate a entrare nel mondo dorato e spietato dell’Opera di metà 800, e a scontrarsi con.“Ho in comune con la mia protagonista – ci ha raccontato– la sua voglia di indipendenza. È una donna che non pensa ad aver per forza bisogno di qualcuno, ma conta sulle sue forze per raggiungere i propri obiettivi.