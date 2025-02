.com - Sanremo 2025, video intervista Settembre: «Il messaggio di Giuliano Sangiorgi mi ha emozionato»

La nostra intervista a Settembre, in gara al Festival di Sanremo 2025 tra le Nuove proposte con il brano Vertebre, che ci ha parlato anche del messaggio di Giuliano Sangiorgi e della commozione della mamma.

Vi presentiamo la nostra intervista a Settembre, in gara al Festival di Sanremo 2025 tra le Nuove proposte con il brano Vertebre, che ci ha parlato del suo approdo a Sanremo, l'effetto di salire sul palco dell'Ariston, il messaggio di Giuliano Sangiorgi, la sua scaramanzia, la commozione della mamma che diventa anche sua manager.

Il Festival di Sanremo 2025 è in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio su Rai1.

(foto di Alessandro Rabboni)