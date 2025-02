Bollicinevip.com - Sanremo 2025: una prima serata all’insegna di ritmo e stile

: unadiUn Festival dinamico e puntuale. Carlo Conti, affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, ha mantenuto la promessa di rispettare i tempi, concludendo laall’1:20, addirittura in anticipo rispetto al previsto. Tuttavia, questa rapidità ha influenzato l’atmosfera, rendendo lo spettacolo meno caloroso e coinvolgente del solito.Emozioni e debutti sul palco diFestival diGerry Scotti, visibilmente emozionato, ha indossato per lavolta una cravatta in televisione, segnando un momento speciale nella sua carriera. Antonella Clerici ha brillato con abiti scintillanti,in argento e poi in oro, creazioni del designer Jacopo Tonelli.Esibizioni e look dei protagonistiGli artisti si sono susseguiti sul palco con performance intense, sebbene la velocità delle esibizioni abbia talvolta sottratto calore al contesto.