Puntomagazine.it - Sanremo 2025: Un Festival di musica, emozioni e messaggi universali

: La prima serata è un debutto emozionante tra arte, pace e performance straordinarieLa prima serata deldientra nella storia non solo per le performance mozzafiato degli artisti in gara, ma anche per i momenti di profonda riflessione e solidarietà che hanno caratterizzato l’evento. La serata si è aperta sotto il segno di un potenteo di pace lanciato da Papa Francesco, che, attraverso un videoo emozionante, ha ribadito il ruolo dellacome lingua universale, capace di unire i popoli e promuovere la convivenza.ilo di Papa FrancescoIl Papa ha sottolineato come lapossa essere uno strumento di pace, esortando tutti a sperare in un futuro dove le divisioni fra i popoli possano essere superate. Le sue parole, che hanno toccato profondamente il pubblico, sono state accompagnate da un’esibizione simbolica di Noa e Mira Awad, che hanno intonato la celebre “Imagine” di John Lennon, portando uno di speranza in un mondo segnato da conflitti.