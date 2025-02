361magazine.com - Sanremo 2025, tutte le grandi emozioni della primissima serata

le, al via la prima puntata75esima edizione del Festival condotto da Carlo Conti, affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti.e fortihanno caratterizzato questa nuova puntata, da Gaia con “Chiami tu, chiamo io”, passando per l’impeccabile performance vocale di Giorgia con il brano “La cura per me”.Leggi anche, Elodie rivela come è nato il duetto con Achille LauroLe sorprese sono appena iniziateTra le esibizioni che hanno lasciato certamente il segno nel cuore dei telespettatori e fankermesse troviamo: Simone Cristicchi con il brano “Quando sarai piccola”. I ComaCose sul palco del Teatro Ariston hanno portato tanta rivoluzione, dai look alla performance artistica e ben sincronizzata con “Cuoricini” hanno scaldato il pubblico.