Lapresse.it - Sanremo 2025, top e flop della prima serata del Festival

Leggi su Lapresse.it

Archiviata ladel 75esimodi, è tempo di mettere in luce cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato durante il martedìkermesse.TOPIl Papa al– Momento storico percon il videomessaggio di Papa Francesco. Mai un Pontefice era comparso durante il. Bergoglio lo ha fatto ricordando il ruolomusica nella costruzionepace. Un grande risultato per Carlo Conti.Jovanotti e la signora – Grande entusiasmo per Jovanotti, super ospitedientrato nel teatro Ariston sulle note de ‘Il più grande spettacolo dopo il big bang’. Il pubblico è impazzito, cantando e ballando. Durante il passaggio in platea una signora si è letteralmente lanciata tra le braccia dell’artista diventando la star dei social.Durata – Missione compiuta per Carlo Conti che riesce a chiudere ladeladdirittura in anticipo sui tempi previsti dalla scaletta.