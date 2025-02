Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Tony Effe sul palco nasconde tutti tatuaggi. Il look “uscito da L’onore e il rispetto” ricorda Sangiovanni. L’incredibile somiglianza non passa inosservata

Per il suo debutto al teatro Aristonha deciso di lasciare a casa i. Il rapper, la cui immagine è ben scolpita nell’immaginario comune proprio grazie ai numerosi tattoo che gli coprono gran parte del corpo, è salito suldel Festival dicon un’immagine ben diversa da quella che ha sempre dato di sé: via infatti i disegni sulla pelle, per mostrarsi in versione “acqua e sapone”. Ma come ha fatto?Trattasi ovviamente di una soluzione possibile grazie al make up. Esistono correttori con un grandetto coprente, in grado quindi anche di mascherare ie di “ripulire” l’immagine. Sui social è già un meme l’immagine del fondotinta che ha macchiato la camicia di. Una ‘sbavatura’ che non ètaal pubblico della rete., che in gara porta un omaggio alla sua romanità con Damme ‘na mano, non è il primo a ricorrere a questo trucchetto per coprire i