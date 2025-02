Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, Tony Effe si presenta così sul palco: il dettaglio da decine di migliaia di euro

dopo la pelliccia rigorosamente con sotto niente del suo Green Carpet pre festival mette gli abiti della festa per la prima dell'Ariston. Rigorosamente in total white ci regala un immaginario gangster un po' Il Padrino un po'montana. Elegantissimo e stiratissimo nel suo abito doppio petto in lana bianca di Gucci con camicia e cravatta tonale e dei mocassini Horsebit creeper in pelle bianca e a rendere il look ancora più da sicario gentiluomo i guanti in pelle Rosso Ancora, il colore scelto da Sabato De Sarno, ormai ex direttore creativo del marchio fiorentino. Per i gioielli una cascata di diamanti dai lobi ai polsi firmati Tiffany e co per un valore di oltre 400.000. E una spilla sempre Tiffany ma questa volta d'archivio, una tendenza che abbiamo visto sulle recenti passerelle e che sicuramente non ci abbandonerà tanto facilmente, ce lo dimostra anche il collega Achille Lauro che nella stessa serata la sfoggia, grande e con un cammeo sul suo frak.