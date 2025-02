Lapresse.it - Sanremo 2025, Tamberi annuncia: “Ci vediamo a Los Angeles 2028”

L’annuncio di Gianmarcosul palco di: il saltatore in alto azzurro, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, ci riproverà a Los. “Dopo Parigi sono stati mesi molto duri. Quando si prova con tutto se stessi a rincorrere un sogno, lo sfiori con le dita e poi il destino te lo sfila da sotto i piedi, perdi il coraggio di metterti in gioco“, “ma mi rendo conto che quello che ha fatto la differenza non sono state le vittorie, ma la volontà di riprovarci. Anche quando le difficoltà sembrano insormontabili. È più grande la voglia di riprovarci. Quindi, cia Los“, ha dettodal palco dell’Ariston, dove è salito insieme a Lorenzo Jovanotti e Carlo Conti. L’ingresso diè stato accompagnato dalle note dell’inno delle Olimpiadi ‘Chariots of Fire’ firmato da Vangelis.