Sanremo 2025 sorpresa Fedez | oltre il gossip c’è la musica e tanta emozione – Il video

Leggi su Open.online

è tra gli artisti più attesi di questo. Non tanto e non solo per la sua Battito, il cui significato ha spiegato con un post social a poche ore dall’inizio della prima serata. Ma proprio per la sua presenza all’Ariston all’apice di una crisi coniugale di cui è difficile capire i confini tra vittime, carnefici, protagonisti, comparse. Quel che è certo è che il matrimonio con Chiara Ferragni, regina qui solo due anni fa, è al capolinea. E le rivelazioni di Fabrizio Corona nelle ultime settimane non hanno certo reso più dolce l’addio. Prima c’era stata anche la malattia, il tumore al pancreas, e la fine dell’avventura professionale con Luis Sal. Ma ora, già protagonista nel 2023 nel contro-palco di, torna sul palco per cantare, provando per un attimo a catturare l’attenzione dei riflettori solo sulla sua