.com - Sanremo 2025, Simone Cristicchi: «Siamo in piena epidemia di solitudine»

Ecco cosa ha raccontatonella conferenza stampa al Festival didove partecipa con il brano Quando sarai piccolaha commosso con la sua poesia dal titolo Quando sarai piccola, premiata dalla Sala Stampa, web e tv, con i primi cinque posti della classifica provvisoria del Festival die la mattina seguente, in conferenza stampa, dopo aver ringraziato i giornalisti per aver apprezzato il brano che ha presentato in gara, anche tra i più virali sui social, ha commentato: «Sono rimasto colpito dall’accoglienza, se parliamo di numeri io sono l’ultimo su Spotify come ascolti, credo che la poesia debba basarsi su altri parametri. Avere la possibilità di fare ascoltare la mia voce a milioni di persone è un privilegio».Ci tiene a rassicurare sulla salute della sua voce e spiega la scelta della cover di venerdì: «Ho avuto una laringite, ora sto meglio, ho una voce più ruvida.