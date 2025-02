Lapresse.it - Sanremo 2025, Simone Cristicchi: “La prima serata è andata bene”

“E’ stato molto difficile per me arginare la mia emozione, non è facile cantare questo brano perché la persona a cui è dedicato è ancora in vita ed era davanti alla televisione ieri sera, mia mamma. Ho cercato di svuotare la mente e di portare a casa questaesibizione e devo dire che sono orgoglioso di avercela fatta”. Lo ha dettointervistato da LaPresse, commentando la sua esibizione nelladel Festival di, in cui porta in gara il brano ‘Quando sarai piccola’, dedicata alla madre malata.Parlando delle emozioni trasmesse dal palco dell’Ariston,ha aggiunto: “Mi viene in mente laesibizione che feci di ‘Ti regalerò una rosa’, avevo gli occhi lucidi per l’emozione, eppure quell’esibizione così imperfetta riuscì a sfondare e a bucare lo schermo.