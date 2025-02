Sanremo 2025 Simone Cristicchi e la canzone per la madre che ha fatto piangere tutti | Retorica? Questa è vita autentica

Leggi su Open.online

Ilche stamane l’Italia si sia svegliata con la voglia di ascoltare Quando sarai piccola, il brano con cuiè tornato al Festival di, andrebbe preso come un segnale preciso: quello che la musica di concetto, di narrazione, ha ancora una declinazione in classifica. «Sto combattendo una guerra come Davide contro Golia – ammette in conferenza stampa all’Ariston -. La poesia non si deve basare sui numeri, ma su altri parametri imponderabili. Sta avvenendo l’imponderabile, un artista come me ha l’occasione di fare ascoltare il suo pezzo a milioni di persone e la vedo come una grandissima sorpresa quello che sta succedendo». Quello che sta succedendo è che un Paese intero ieri ha pianto ascoltandolettera di un figlio ad unache invecchia e regredisce, fino a diventare quasi una bambina e lui si offre di farsi da ancora per restare viva in questo mondo.