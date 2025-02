Dayitalianews.com - Sanremo 2025, “Si’ na preta” a Rose Villain: chi è che ha urlato il complimento dalla platea

E’ diventato virale nella prima serata della 75° edizione del Festival disenza dubbio il “Si’ na”, (sei tosta), ilin napoletano partito, prima della sua esibizione. A ‘gridarlo’ è stato un giovane imprenditore trentenne, nato e cresciuto a Salerno, con svariati interessi commerciali non solo in città, e che ieri, era al suo esordio ainal teatro Ariston, perché amante della musica e per questo voleva vedere dal vivo i big della canzone italiana. Esperienza che ripeterà anche stasera, ma questa volta, assicura, che rimarrà in silenzio.Le sue parole“È stato solo un gesto spontaneo, non pensavo potesse diventare virale. Era solo un modo per dire, certo in maniera colorita, cheè incredibile. Tutto qui, ha raccontato l’imprenditore al Corriere della Sera.