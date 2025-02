Sanremo 2025 Si ‘na petra | i The Jackal spiegano a Rose Villain il significato della frase E lei apprezza – Il video

Leggi su Open.online

Ci hanno pensato i Thea spiegare acosa significhi quel «Si ‘na preta» gridato dal pubblico dell’Ariston. Il siparietto di ieri sera ha fatto in pochi minuti il giro dei social, fino a diventare uno dei momenti più ricondivisi in reteprima serata del Festival di. «Ti hanno detto che sei una pietra», le spiega il comico Fabio Balsamo. Fin qui, però,non ha ancora imparato nulla di nuovo. «Non le hai spiegato che vuol dire, hai solo tradotto», lo incalza Aurora Leone. A quel punto, l’attore si spiega meglio: «La pietra ha, lo sappiamo, una composizione chimica. Diciamo che la materia si divide in tre stati. Se sei una pietra significa che sei tosta proprio». L’espressione «Si ‘na» viene usata a Napoli per fare un complimento, non particolarmente elegante, a una ragazza con un bel fisico.