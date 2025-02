Napolitoday.it - Sanremo 2025, Settembre conquista l'Ariston e vola nella finale delle Nuove Proposte

Leggi su Napolitoday.it

accede alladi. L'artista napoletano, con la canzone "Vertebre", ha superato in semi, nel corso della seconda serata del festival, Maria Tomba in un derby tutto tra ex X-Factor. Grandi applausi dalla platea per il giovane cantante.