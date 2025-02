Tvzap.it - Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli contro Simone Cristicchi: la critica al veleno

Leggi su Tvzap.it

News Tv.è in gara alla settantacinquesima edizione del Festival dicon il brano “Quando sarai piccola”. Il cantante ha conquistato quasi tutti, ma soprattutto ha conquistato la sala stampa. L’artista, infatti, è tra i primi cinque classificati. Il brano di, però, non è piaciuto a, che ieri, durante il DopoFestival, hato aspramente l’artista e il suo brano. (Continua.)Leggi anche: Angelina Mango, drammatico annuncio sui socialLeggi anche:, il gesto della moglie di Carlo Conti a fine seratain gara acon “Quando sarai piccola”è uno dei ventinove big in gara nella settantacinquesima edizione del Festival di. Il cantante si è esibito ieri sera sul palco dell’Ariston con il brano “Quando sarai piccola“.