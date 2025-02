Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Rocco Hunt: “Nella valigia porto il diffusore per capelli per sviluppare sempre di più il mio riccio. Il mio omaggio a Pino Daniele” – IL VIDEO

è in gara al Festival dicon “Mille vote ancora”, un brano che unisce urban e melodia, lingua italiana e napoletana. Un brano che parla di mancanze e denuncia sociale, con sonorità da rap mediterraneo. La produzione è firmata da Zef e Room9.parla della “nostalgia agrodolce che prova chi ha dovuto lasciare la propria terra, un luogo non semplice, pieno di difficoltà e contraddizioni ma dove si desidera tornare mille volte ancora”.L’artista torna sul palco dell’Ariston per la terza volta dopo aver vinto nel 2014sezione “Nuove proposte” con il brano “Nu juorno buono” – prima vittoria di un brano hip hop e di un brano in lingua napoletanastoria delle “Nuove proposte” del Festival – e aver ottenuto la Top10 nel 2016sezione Campioni con il brano “Wake Up”.