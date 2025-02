Anticipazionitv.it - Sanremo 2025, quanto guadagnano conduttore, ospiti e cantanti: le cifre

Come ogni anno, con l’inizio del Festival disi accende la curiosità sui cachet di conduttori,e artisti in gara. Leufficiali non vengono mai confermate, ma secondo diverse fonti giornalistiche emergono numeri interessanti. Carlo Conti, alla guida dell’edizione, guadagnerà meno rispetto al suo predecessore Amadeus, mentre alcunihanno scelto di partecipare senza percepire alcun compenso.Il cachet di Carlo Conti per: meno di AmadeusSecondo il Corriere della Sera, Carlo Conti avrebbe firmato un contratto da 500.000 euro per dirigere e condurre il Festival di. Un importo inferiore rispetto ai 700.000 euro che avrebbe guadagnato Amadeus l’anno scorso. Il cachet comprende sia il lavoro svolto durante la settimana della kermesse sia la preparazione artistica iniziata diversi mesi prima.