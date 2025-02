Tpi.it - Sanremo 2025: quando canta (a che ora) Damiano David ospite al Festival

(a che ora)durante la seconda serata del(a che ora)stasera, 12 febbraio, nel corso della seconda serata deldiin onda su Rai 1? Ilnte, secondo le anticipazioni, si esibirà comenel corso della serata, in due distinti momenti. Indicativamente intorno alle ore 21 con un omaggio a Lucio Dalla e poi nuovamente qualche ora dopo con un suo brano. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita deinti) della seconda serata deldi:FedezFrancesca MichielinSimone CristicchiGiorgiaRkomiRose VillainWillie PeyoteMarcella BellaRocco HuntElodieLucio CorsiThe KolorsSerena BrancaleBreshAchille LauroStreaming e tvAbbiamo visto(a che ora), ma dove vedere ildiin diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.