Sbircialanotizia.it - Sanremo 2025, psichiatra: “Fedez? Ha avuto coraggio, basta stigma su depressione”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Dell'Osso (Sip): "Fondamentale normalizzare i problemi di salute mentale come parte comune dell'esperienza umana" 'Battito' è il brano con cuiè in gara al Festival di. Il testo ruota attorno a un tema delicato come quello dellae in questo ildiè stato apprezzato, in particolare da pschiatri, .L'articolo: “? Hasu” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.