Sanremo 2025 psichiatra | Fedez? Ha avuto coraggio basta stigma su depressione

Leggi su .com

(Adnkronos) – 'Battito' è il brano con cuiè in gara al Festival di. Il testo ruota attorno a un tema delicato come quello dellae in questo ildiè stato apprezzato, in particolare da pschiatri, come Liliana Dell'Osso che plaude al rapper per aver portato sul palco .L'articolo: “? Hasu” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.