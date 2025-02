Lapresse.it - Sanremo 2025, promosso il Festival di Conti: le voci dei telespettatori

Leggi su Lapresse.it

Il giorno dopo la prima serata dii pareri sono molto positivi, almeno quelli raccolti per le strade della città dei fiori. Il ritmo più rapido della conduzione, che ha fatto finire prima la serata, è stato molto apprezzato, come lo sono stati i tanti cantanti. Tra i giovani Olly ha fatto breccia, voti alti anche per Cristicchi e per Giorgia.