Isaechia.it - Sanremo 2025, prima serata: Jovanotti fa scatenare l’Ariston, standing ovation per Noa e Mira Awad. Ecco i primi 5 Big nella classifica della sala stampa

Leggi su Isaechia.it

Carlo Conti ha dato ufficialmente inizio alladel Festival di. L’edizione numero 75kermesse canora più blasonata d’Italia è iniziata con un sentito omaggio a Ezio Bosso, il noto compositore scomparso nel 2020.Dopo i saluti di rito e i ringraziamenti al pubblico presente in, Conti ha accolto laBig in gara: Gaia. La cantante, accompagnata sul palco da 4 ballerini, ha presentato Chiamo io chiami tu. Secondo cantante in gara Francesco Gabbani con Viva la vita. Elegantissimo.di procedere con la gara, Conti ha chiamato sul palcoscenico diil co-conduttore Gerry Scotti. “Grazie perché con la tua persona e con tutto il personale diRai mi avete fatto sentire importante” le parole del volto Mediaset. È proprio Scotti a introdurre Rkomi, in giacca bianca, ma senza camicia.