Quotidiano.net - Sanremo 2025, polemica sul video di Papa Francesco: “Non sapeva della messa in onda? Fantascienza!”

Durante la prima serata del Festival di, uno dei momenti più toccanti è stato quello delggio di. Carlo Conti ha sorpreso il pubblico trasmettendo una testimonianza nella quale il Pontefice sottolineava il poteremusica come strumento di pace. Tuttavia, nelle ore successive, sono emerse polemiche riguardo alla consapevolezza delsullaindeldurante la kermesse musicale.e ildiSecondo un'indiscrezione riportata da Dagospia, ilggio sarebbe stato registrato in occasioneGiornata Mondiale dei Bambini, tenutasi a maggio dell'anno precedente, e non per il Festival di. Il sito suggerisce chenon fosse stato informatotrasmissione deldurante l'evento sanremese e che la notizia lo avrebbe indispettito.